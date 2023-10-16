Ночные взрывы в городах Украины и выборы в Польше: главные события ночи 16 октября

За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Также Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты Искандер-М и ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения Шахедов. Мониторинговые паблики сообщили о звуках взрывов в Днепре и Миргороде.

Сейчас смотрят

Также на пабликах пишут, что в сторону Запорожья зафиксировали пуски С-300, после чего в городе прогремели взрывы.

В Хмельницком работала ПВО

Сегодня ночью, 16 октября, в Хмельницком во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.

По его словам, хорошо отработали силы противовоздушной обороны.

Сырский показал, как горит российский Ми-8

Украинские военные сбили российский Ми-8. Об этом сообщил генерал-полковник и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Он обнародовал видео ликвидации российского вертолета.

В Польше на выборы пришли рекордные 72,9%

Явка на выборах в Сейм и Сенат составила рекордные 72,9%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos.

Это однозначно больше, чем на первых частично парламентских выборах 1989 года, когда был побит предыдущий рекорд явки. Тогда на выборы пришли 62,7% избирателей.

Больше всего голосовали избиратели в возрасте 50-59 лет — явка в этой группе составила аж 83,2%, менее активными были люди в возрасте 40-49 лет (78,5%). ), ну, и замыкают пьедестал 30-39-летние (72,3%).

Явка молодых людей в возрасте 18-29 лет в этом году составила 68,8%.

США помогут Украине и Израилю в борьбе за независимость

— Соединенные Штаты Америки — самая мощная нация в истории. Мы можем позаботиться об обоих этих вопросах, — такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.