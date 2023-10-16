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Украина
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Воздушные силы ночью сбили 2 вражеские ракеты и 11 дронов Shahed

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 октября российские оккупанты применили против Украины одну баллистическую ракету Искандер-М, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Украинским защитникам удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 вражеских дронов.

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Указано, что авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, беспилотники противник направил в разных направлениях, в частности на запад.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российский диктатор Владимир Путин пытается сдержать ожидания россиян от масштабного наступления войск РФ в районе Авдеевки в Донецкой области.

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Воздушные силы ночью сбили 2 вражеские ракеты и 11 дронов Shahed

Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Повітряні сили України
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