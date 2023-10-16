Раритетной техникой и людьми: РФ пытается затыкать дыры на фронте всем, чем может

РФ пытается затыкать “дыры” на фронте всем, чем может, в частности за счет экспериментальных образцов вооружения и раритетной военной техники.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— Враг сейчас пытается затыкать свои дыры и пробелы на фронте всем, чем может. Затыкает и за счет экспериментальных образцов вооружения, и за счет раритетов, которые снимаются со складов, из различных резервов, перебрасывает все, что можно. В том числе он использует и человеческий ресурс, который не получил должной подготовки. Например, как 25 армия, которую планировали перебрасывать в зимний период, — говорит Евлаш.

Он отметил, что это повлияло на подготовку этих сил, ведь надлежащих навыков они не получили.

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Фото: ГУР

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