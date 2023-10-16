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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне сосредоточили силы на Востоке: эксперт объяснил, в чем план оккупантов

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Россияне на зимний период хотят активизировать боевые действия на Востоке, чтобы затянуть войну ради войны. Именно таков план российского командования.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, Восток Украины из-за близости сухопутной границы с РФ обеспечит оккупантам так называемое логистическое плечо — накопление на оккупированных территориях определенной военной инфраструктуры, ведь оттуда ее легче развивать. Потому что на Юге оккупанты же не могут наступать на собственные минные поля.

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А еще враг максимально хочет отвлечь внимание от Юга Украины. Ведь наше военно-политическое командование неоднократно подчеркивало, что ВСУ могут продолжать контрнаступательные действия на Юге даже зимой. А россияне слышат и оценивают эту информацию, отмечает Александр Мусиенко.

— Если Украина пойдет наступать на Востоке и начнет отвоевывать, например, Бахмут, то враг это не будет воспринимать катастрофически. Потому что оккупантам легче будет этот населенный пункт вернуть, чем любые на Юге, — считает эксперт.

Потому что если Силы обороны зажмут россиян в Крыму, то уже с оккупированного полуострова захватчики не смогут восстановить свои позиции. Поэтому и хотят максимально втянуть нас в бои на Востоке.

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Россияне сосредоточили силы на Востоке: эксперт объяснил, в чем план оккупантов

Основная цель — это затянуть время, как минимум это будет до весны. Также россияне будут смотреть, какие пакеты помощи мы будем получать от западных партнеров: будет ли это вооружение для активного контрнаступления, или это будут пакеты помощи, которые дадут нам возможность эффективно обороняться.

Однако планы врага могут разбиться, во-первых, из-за того, что они нам известны, отмечает Александр Мусиенко. Во-вторых, атаки на Востоке продемонстрировали, как наши Силы обороны могут давать отпор. В-третьих, для активной обороны у нас будут оружие и силы, поэтому мы можем уничтожать врага в большом количестве: Второго и третьего Бахмута не будет.

Официальная позиция России пока не меняется — их войска находятся в активной обороне.

— Это вовсе не означает, что мы должны верить россиянам. Но если это транслируется на российскую аудиторию, то означает, что Путин и военное командование не уверены, что в этот зимний период оккупационные войска смогут достичь чего-то значительного, что можно будет подать как большую победу, или что Россия идет в наступление, — пояснил эксперт.

То есть здесь цель — затянуть войну ради войны. Но еще и показать, что в случае очередной неудачи они и говорили только об обороне.

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Армия России, Война в Украине, Донецкая область, контрнаступ
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