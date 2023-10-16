Малиновская Ангелина, редактор ленты
Еще минус один вертолет: Сырский показал, как красиво горит российский Ми-8
Украинские военные сбили российский Ми-8.
Об этом сообщил генерал-полковник и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
— Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины, — написал он в Telegram.
Кроме того, Сырский обнародовал видео ликвидации российского вертолета.
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К слову, в Азовском море потерпел крушение российский вертолет Ка-52. По предварительным данным, двух пилотов удалось спасти.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Минобороны России
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