Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заселился в здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. А ночью он говорил с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Буданов рассказал в комментарии украинским журналистам, что Россия постоянно переносила дату.

— Последние две недели там постоянно они на день, на два оттягивали. Но 23 (февраля 2022 года, — Ред.) примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в 04:00 утра будет начало и как именно, — поделился глава разведки.

По его словам, эту информацию сообщили первым лицам государства. Вскоре руководитель разведки отдал распоряжение, однако до сих пор оставалось немного времени до начала вторжения РФ. В тот же день Буданов вместе с женой заселился в свой кабинет в ГУР.

Сейчас смотрят

— Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немножко задремал. И примерно где-то в 03:30 мне позвонил руководитель Офиса президента. Он говорит: уже половина четвертого, вроде все спокойно, может, как-то обойдется?

Он ответил, что стоит надеяться на лучшее, однако сомневается. Буданов и Андрей Ермак проговорили почти до 04:00 утра.

По словам руководителя разведки, для него было важно, чтобы его информация о вторжении оказалась правдивой, иначе это стало бы позором для него.

Читайте также
Счастье всегда со мной: Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ

Источник: Украинская правда
Андрій Єрмак, Война в Украине, Кирилл Буданов, Міноборони України, Офис президента, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Стратегически все будет нормально: Кулеба о влиянии выборов в Польше на отношения с Украиной
Дмитро Кулеба
Уничтоженный Су-25, рекорд украинских дронов, атака РФ по Херсонской области: главные новости 16 октября
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
РФ атаковала Херсонщину с пяти самолетов Су: что известно
російський су-37
США послали Украине важный сигнал в 600-й день полномасштабной войны – Зеленский
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Не знаю, зачем туда полезли: оккупанты могут уйти в отпуск только за деньги – перехваченный разговор
російські солдати військові

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Девять авиабомб по Херсону | Миргород под атакой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Хитрым уклонистам не удалось сбежать | Мощные слова Зеленского | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Мощный сигнал США | Вживую из передовой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
В Изюме подорвался пенсионер | Что не так с ленд-лизом Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь