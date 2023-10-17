Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заселился в здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. А ночью он говорил с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Буданов рассказал в комментарии украинским журналистам, что Россия постоянно переносила дату.

— Последние две недели там постоянно они на день, на два оттягивали. Но 23 (февраля 2022 года, — Ред.) примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в 04:00 утра будет начало и как именно, — поделился глава разведки.

По его словам, эту информацию сообщили первым лицам государства. Вскоре руководитель разведки отдал распоряжение, однако до сих пор оставалось немного времени до начала вторжения РФ. В тот же день Буданов вместе с женой заселился в свой кабинет в ГУР.

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— Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немножко задремал. И примерно где-то в 03:30 мне позвонил руководитель Офиса президента. Он говорит: уже половина четвертого, вроде все спокойно, может, как-то обойдется?

Он ответил, что стоит надеяться на лучшее, однако сомневается. Буданов и Андрей Ермак проговорили почти до 04:00 утра.

По словам руководителя разведки, для него было важно, чтобы его информация о вторжении оказалась правдивой, иначе это стало бы позором для него.

Источник : Украинская правда

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