Стратегически все будет нормально: Кулеба о влиянии выборов в Польше на отношения с Украиной

Стратегически все будет в порядке при любой конфигурации власти в Польше и Украине.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— На стратегические отношения Украины с Польшей не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения, слишком много в них всего завязано. Ну, и главное тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше и Украине, — сказал он.

Напомним, что в Польше прошли выборы в Сейм (нижнюю палату) и Сенат (верхнюю палату) на следующий четырехлетний срок. Сейчас лидирует правящая партия Право и справедливость (PiS).

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