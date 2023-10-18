ATACMS в Украине и удары по аэродромам с авиацией РФ: главные новости 17 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 17 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Все танки Abrams, обещанные США, в Украине

Взрывы в Бердянске и Луганске

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Украина использовала ATACMS

Усиление штурмов ВС РФ усиление штурмов ВС РФ

Итоги выборов в Польше

Смерть Сивохо

Европарламент одобрил создание Фонда помощи Украине

В Израиле возросло количество жертв среди украинцев

Все танки Abrams, обещанные США, в Украине

Соединенные Штаты передали Украине 31 боевой танк M1A1 Abrams американского производства. Именно такое количество ранее пообещал предоставить Белый дом. Факт передачи танков подтвердили Голосу Америки американские военные.

Как отметил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл, все украинские военные, которые тренировались на танках в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запчастями к Abrams.

— Мы выполнили свою часть соглашения. С этого момента они (Украина, — Ред.) должны определить, когда и где они применят этот потенциал, — отметил О’Доннелл.

Американские военные чиновники говорят, что может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams появятся на поле боя. Поскольку украинские военные должны проверить наличие необходимых элементов поддержки и определить, когда и где применить танки для достижения наибольшего эффекта против войск РФ.

В целом американское правительство поставило ВСУ 31 Abrams, а также боеприпасы и запасные части. Кроме того, в Украину вернулись военные, которые тренировались на танках вместе с американскими подразделениями в Германии.

Взрывы в Бердянске и Луганске

В ночь на 17 октября в оккупированных Луганске и Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Были атакованы аэродромы, где оккупанты размещают свою технику.

По предварительной информации, было уничтожено девять вертолетов различных модификаций, склад боеприпасов и установка ПВО.

После информации о взрывах в этих оккупированных городах СМИ начали писать, что Украина, вероятно, использовала дальнобойные ракеты ATACMS, полученные от США.

Украина использовала ATACMS

Президент Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной дальнобойных ракет ATACMS от США. Зеленский, среди прочего, сообщил, что ракеты ATACMS уже “показали себя”, то есть, вероятно, были задействованы в боевых условиях.

Перед этим о том, что Украине были переданы ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью поражения 160 км сообщала газета Wall Street Journal.

РФ увеличила количество штурмов на Марьинском направлении

Россияне увеличили количество штурмовых действий на Марьинском направлении. Есть высокая угроза применения врагом ракет и БпЛА.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

— Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды Шторм, которые понесли и несут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки войска РФ нанесли 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения, кроме того осуществили 595 артобстрелов.

Итоги выборов в Польше

В Польше завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия Право и справедливость, лидером которой является вице-премьер Ярослав Качиньский — 35,38%.

Второе место заняла партия Гражданская коалиция, которую возглавляет бывший премьер Польши и экс-глава Евросовета Дональд Туск, набрала 30,7% голосов.

В Сейм также проходят еще три партии: Третий путь (14,4%), Новые левые (8,61%) и Конфедерация (7,16%).

Другие партии не преодолели проходной барьер.

Смерть Сивохо

В возрасте 54 лет умер украинский телеведущий, бывший игрок КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Сивохо ушел из жизни 17 октября в 05:40 утра в Германии. По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких.

Также о смерти Сивохо сообщила в Facebook его близкая подруга — Светлана Бердецкая.

Европарламент одобрил создание Фонда помощи Украине

Во вторник, 17 октября, Европарламент поддержал инициативу по созданию Фонда помощи Украине на сумму €50 млрд.

За соответствующее предложение проголосовали 512 парламентариев, еще 45 проголосовали против и 63 воздержались.

Одним из ключевых требований депутатов Европарламента является использование активов Российской Федерации для восстановления Украины. Также это усиление борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями в использовании средств ЕС в Украине. Компании, находящиеся под олигархическим влиянием, не должны иметь права на получение финансирования, добавили депутаты Европарламента.

Указано, что Фонд для Украины является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который нуждается в корректировке, поскольку он был серьезно истощен в результате многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года.

Евродепутаты настаивают на том, что Фонд, вместе с пересмотром бюджета в целом, должен быть согласован как можно скорее, поскольку с 2024 года не будет предусмотрено никаких положений о помощи Украине. Пакет должен быть интегрирован также в годовой бюджет на следующий год, переговоры по которому состоятся в ноябре.

В Израиле возросло количество жертв среди украинцев

Количество украинцев, погибших в Израиле во время боевых действий с террористами ХАМАС, возросло до 13 человек, сообщила первая леди Елена Зеленская в разговоре с женой президента Израиля Михаль Герцог.

Елена Зеленская говорит, что данные о погибших украинцах могут еще измениться, поскольку власти продолжают проводить идентификацию тел.

Зеленская также рассказала о раненом мальчике, мать которого погибла от боевиков ХАМАС. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также известно, что на 17 октября из Израиля удалось эвакуировать 436 украинских граждан.

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