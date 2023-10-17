Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 17.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Об этом утром 17 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 17.10.2023
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Потери РФ на 17 октября 2023
- личного состава – около 289 430 (+800),
- танков ‒ 4 979 (+14),
- боевых бронированных машин – 9 405 (+20),
- артиллерийских систем – 6 936 (+26),
- реактивных систем залпового огня – 814,
- средств противовоздушной обороны ‒ 547,
- самолетов – 318,
- вертолетов – 317,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 291 (+11),
- крылатых ракет ‒ 1 533 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 293 (+22),
- специальной техники – 982 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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