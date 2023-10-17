Карта боевых действий на 17.10.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Об этом утром 17 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 17.10.2023

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Потери РФ на 17 октября 2023

личного состава – около 289 430 (+800),

танков ‒ 4 979 (+14),

боевых бронированных машин – 9 405 (+20),

артиллерийских систем – 6 936 (+26),

реактивных систем залпового огня – 814,

средств противовоздушной обороны ‒ 547,

самолетов – 318,

вертолетов – 317,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 291 (+11),

крылатых ракет ‒ 1 533 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 293 (+22),

специальной техники – 982 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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