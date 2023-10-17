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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 17.10.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 17.10.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Об этом утром 17 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 17.10.2023

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Потери РФ на 17 октября 2023

  • личного состава – около 289 430 (+800),
  • танков ‒ 4 979 (+14),
  • боевых бронированных машин – 9 405 (+20),
  • артиллерийских систем – 6 936 (+26),
  • реактивных систем залпового огня – 814,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 547,
  • самолетов – 318,
  • вертолетов – 317,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 291 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 1 533 (+2),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 293 (+22),
  • специальной техники – 982 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

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