На Закарпатье мошенники выманили у матери погибшего воина 7,5 млн грн

На Закарпатье злоумышленники выманили у женщины 7,5 млн грн выплат от государства, которые она получила за погибшего сына-воина. Правоохранители задержали мошенников.

На Закарпатье 49-летняя переселенка из Донецкой области получила денежную выплату в размере 7,5 млн грн от государства за своего сына-военнослужащего, который погиб на войне.

После того, как женщина получила деньги, ей начали звонить неизвестные, которые убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Мошенники рекомендовали матери погибшего воина положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предложили свою помощь. Женщина согласилась.

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Она перевела 5 млн грн на криптокошелек, созданный злоумышленниками, и впоследствии захотела снять часть средств. Однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы, и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им еще определенную сумму.

Так, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 млн грн. После этого связь с мошенниками оборвалась. Женщина обратилась в местную полицию.

Закарпатские правоохранители начали расследование, которое длилось почти полгода, поскольку мошенники выводили деньги через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов. Однако киберполиция отследила движение денег и в конце концов вышла на основных фигурантов схемы.

На сегодня по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины. Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличных и дорогостоящие автомобили фигурантов. Один из организаторов мошеннической схемы был задержан, он согласился сотрудничать со следствием.

Ему следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал мужчину, однако он может выйти под залог в 13 млн 285 тыс. грн.

Сейчас оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к мошеннической схеме.

Источник : Нацполиция

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