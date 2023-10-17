Ночные морозы, дожди и мокрый снег: прогноз погоды до конца недели

Уже в ближайшую ночь, в среду 18 октября, в Украине ожидаются морозы, а в пятницу, 20 октября, на смену сухой погоде должны прийти осадки.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Погода 18 октября

В среду, 18 октября, по прогнозу, в Украине будет так же холодно.

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Уже в ближайшую ночь столбики термометров будут показывать от 0° до +5°. Местами ожидается даже до -2°.

Днем воздух прогреется до +7-13°, в южной части страны – до +17°.

18 октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманами.

В Киеве в среду осадков не ожидается. Ночью – +1-4°, днем – +9-11°.

Погода 19-20 октября

В четверг, 19 октября, отмечает Наталья Диденко, осадков не предполагается.

А уже с пятницы, 20 октября, пойдут дожди и станет прохладнее.

Только в южной части еще будет теплая погода.

Погода 21 октября

Из-за дополнительного похолодания в субботу, 21 октября, на Западе и Севере Украины, в том числе и в Киеве, возможен мокрый снег.

– Все уже поняли, что осень пришла, и от вопросов А когда будет бабье лето? постепенно переходят к вопросам А какая погода будет на Новый год? Внимательно следим вместе за свежими прогнозами погоды! – отмечает Наталья Диденко.

Источник: Наталья Диденко

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