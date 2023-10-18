Продвинулись примерно на километр: ВСУ имеют успех возле Вербового

Украинские военные продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении. Есть успехи в районе села Вербовое (Запорожская область).

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Вербовое находится на расстоянии более 10 км от освобожденного села Роботино.

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– Украинские воины не допустили потери позиций юго-западнее Новоданиловки и Роботино в Запорожской области… Мы имеем частичный успех в районе западнее Вербового и продвинулись там на расстояние около километра, — подчеркнул Штупун.

Попытки наступления и потери войск РФ

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили 1 332 огневые задачи. Войска РФ потеряли 355 человек.

Удалось уничтожить 22 единицы военной техники оккупантов и три склада боеприпасов.

Агрессор за прошедшие сутки нанес 16 авиаударов, совершил 595 артобстрелов и провел 42 боевых столкновения.

– Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий в направлении Марьинки. Также противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды Шторм, которые понесли и продолжают нести значительные потери, — уточнил спикер.

Враг и дальше пытается штурмовать и окружить город Авдеевка, хотя “это проходит сейчас менее активно”. За минувшие сутки украинские военные отразили более 10 атак на Авдеевском направлении.

А на Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отразили почти 20 атак врага.

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