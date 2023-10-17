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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина получила от США все обещанные танки Abrams – 31 машину

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты передали Украине 31 боевой танк M1A1 Abrams американского производства. Именно такое количество ранее пообещал предоставить Белый дом.

Факт передачи танков подтвердили Голосу Америки американские военные.

Как отметил спикер армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл, все украинские военные, которые тренировались на танках в Германии, также вернулись в Украину, вместе с боеприпасами и запчастями к Abrams.

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– Мы выполнили свою часть соглашения. С этого момента они (Украина — Ред.) должны определить, когда и где они применят этот потенциал, — подчеркнул О’Доннелл.

Американские военные чиновники говорят, что может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams появятся на поле боя. Поскольку украинские военные должны проверить наличие необходимых элементов поддержки и определить, когда и где использовать танки для достижения наибольшего эффекта против войск РФ.

– Я думаю, что Украина будет благоразумна в том, когда и где она будет их использовать. Танк Abrams – отличная бронетехника, но это не серебряная пуля (не панацея, – Ред.). В конце концов, решительность Украины добиться прорыва имеет наибольшее значение, – добавил О’Доннелл.

Источник: Голос Америки
Война в Украине, США, Танки для Украины
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