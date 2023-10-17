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Отобрали продукты и 700 гривен. Во Львове двое мужчин избили 78-летнюю женщину, она умерла в больнице

поліція
Фото: Pixabay

Во Львове двое мужчин напали на 78-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

Инцидент произошел вечером 9 октября на территории одного из львовских учебных заведений на улице Под Голоском.

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В полицию поступило сообщение от медиков о 78-летней пациентке, жительнице Львова, у которой была диагностирована, в частности, открытая черепно-мозговая травма. Впоследствии женщина скончалась в больнице.

Как установили правоохранители, женщина возвращалась с дачи домой, когда на нее неожиданно напали двое злоумышленников. Один из них нанес ей многочисленные удары металлической арматурой по голове, от которых потерпевшая потеряла сознание. Тогда нападавшие отобрали у пенсионерки сумку с продуктами, 700 гривен и скрылись.

В дальнейшем травмированную женщину обнаружили прохожие и вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Закарпатской области в возрасте 30 и 43 лет, их задержали.

Отобрали продукты и 700 гривен. Во Львове двое мужчин избили 78-летнюю женщину, она умерла в больнице
ГУ Нацполіції у Львівській області
Отобрали продукты и 700 гривен. Во Львове двое мужчин избили 78-летнюю женщину, она умерла в больнице
ГУ Нацполіції у Львівській області
Отобрали продукты и 700 гривен. Во Львове двое мужчин избили 78-летнюю женщину, она умерла в больнице
Отобрали продукты и 700 гривен. Во Львове двое мужчин избили 78-летнюю женщину, она умерла в больнице

Вскоре следователи сообщат младшему из нападавших о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 п.6 ст.115 (покушение на убийство) УК и ч.4 ст.187 (разбой) УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Старшему злоумышленнику будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) УК. Ему грозит наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Убийство, Кража, Львов, Полиция
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