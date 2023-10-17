Войска РФ увеличили количество штурмов на Марьинском направлении

Россияне увеличили количество штурмовых действий на Марьинском направлении. Есть высокая угроза применения врагом ракет и БпЛА.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

— Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды Шторм, которые понесли и несут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки войска РФ нанесли 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения, кроме того, осуществили 595 артобстрелов.

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— Есть высокая угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, — добавили военные.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что российская оккупационная армия проводит широкомасштабное наступление на Авдеевку в Донецкой области, однако вряд ли россиянам удастся захватить город в краткосрочной перспективе.

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