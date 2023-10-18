Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Украина Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно, мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и способны выполнять воинский долг, могут быть мобилизованы.

До какого возраста могут мобилизовать в Украине — узнавали Факты ICTV.

Всеобщая мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

Сейчас смотрят

К запасу первой относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.

Согласно статье 28 Закона О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемых в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, находящиеся в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, разделяются на разряды по возрасту:

  • Первый разряд — до 35 лет.
  • Второй — до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава, находящиеся в запасе, тоже разделяются на разряды по возрасту. Первый разряд:

  • младший офицерский состав — до 45 лет;
  • старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник — капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;
  • высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

  • младший и старший офицерский состав — до 60 лет;
  • высший офицерский состав — до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

— Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. По достижении предельного возраста мужчину исключают из воинского учета, — говорит Кравец.

Однако мужчина даже после достижения 60 лет может пойти в ряды ВСУ по собственному желанию и стать добровольцем.

Кого могут мобилизовать в 2023 году

По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:

  • военные (в том числе контрактники), закончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигшие предельного возраста пребывания на службе и годные по состоянию здоровья;
  • пригодные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;
  • мужчины в возрасте 18 лет и старше, согласившиеся на контрактную службу;
  • ограниченно годные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;
  • снятые и исключенные из воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно годные к службе во время военного положения по решению ВВК;
  • лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;
  • лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.
Читайте также
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат

Война в Украине, мобілізація, Мужчины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США объяснили, почему не ставят Израилю условий по использованию оружия, в отличие от Украины
Сабріна Сінгх
Работал на ликвидированного пропагандиста Татарского: под Днепром задержали агента ГРУ
під Дніпром затримали агента ГРУ
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Вибух
Удар по Обуховке под Днепром: погибла женщина, еще четверо людей пострадали
Удар по Обухівці під Дніпром 18 жовтня 2023
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь