Гарантии безопасности, ПВО и Ближний Восток: Зеленский поговорил с премьером Норвегии
Президент Владимир Зеленский 18 октября имел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере, во время которого поблагодарил за последний пакет военной помощи.
— Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7, — отметил глава государства.
Лидеры также обсудили последние событий на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и зернового коридора в Черном море.
— Особое внимание уделили Ближнему Востоку. Мы согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения, — подытожил Зеленский.
26 сентября правительство Норвегии объявило о предоставлении Украине гуманитарной помощи на $92 млн, которые будут распределены через программы ООН и Красного Креста.
Перед этим Норвегия сообщила о намерении передать Украине партию гусеничных транспортеров M548, которые позволяют перевозить грузы в районах с отсутствием дорог.
Сам Йонас Гар Стере 24 августа посетил Украину и тогда объявил о предоставлении систем ПВО IRIS-T и истребителей F-16.
Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова