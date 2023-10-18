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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Гарантии безопасности, ПВО и Ближний Восток: Зеленский поговорил с премьером Норвегии

Йонас Гар Стере і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 18 октября имел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере, во время которого поблагодарил за последний пакет военной помощи.

— Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7, — отметил глава государства.

Лидеры также обсудили последние событий на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и зернового коридора в Черном море.

— Особое внимание уделили Ближнему Востоку. Мы согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения, — подытожил Зеленский.

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26 сентября правительство Норвегии объявило о предоставлении Украине гуманитарной помощи на $92 млн, которые будут распределены через программы ООН и Красного Креста.

Перед этим Норвегия сообщила о намерении передать Украине партию гусеничных транспортеров M548, которые позволяют перевозить грузы в районах с отсутствием дорог.

Сам Йонас Гар Стере 24 августа посетил Украину и тогда объявил о предоставлении систем ПВО IRIS-T и истребителей F-16.

G7, Война в Украине, Владимир Зеленский, Зброя для України, Норвегия
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