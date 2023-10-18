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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

На вооружение ВСУ приняты три модификации танков Leopard

Leopard
Фото: Getty Images

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А официально приняты на вооружение ВСУ. Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующие приказы.

Эту бронетехнику, которая уже показала свою эффективность на поле боя, Украина получила от западных партнеров.

В ведомстве объяснили, что с принятием этих танков на вооружение декларируется на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие.

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И напомнили, что Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага.

Несколько дней назад Минобороны также приняло на вооружение ВСУ новые образцы военной техники. Речь идет о немецком многоцелевом вертолете ВО 105 Е-4 и скоростном мотоцикле KTM 450 ЕХС.

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Leopard-1

Источник: Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Міноборони України, танки, Танки для Украины
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