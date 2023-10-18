Партизаны сообщают, что РФ перебрасывает в Крым советские гаубицы Гвоздика
Российские военные перебрасывают в пока еще оккупированный Крым советские самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика.
Об этом в своем Telegram сообщают партизаны движения Атеш.
– Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 Гвоздика, которые также массово и уничтожаются на фронте, – говорится в сообщении.
Партизаны Атеша отметили, что в связи с серьезными потерями в РФ, оккупанты вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий.
– Они отправляют своих солдат на технику, которая, с большой вероятностью, может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческим жизням, даже жизням своих граждан, – добавили партизаны.
Ранее партизаны Атеш сообщали, что в оккупированном Крыму россияне перевозили боевые катера типа Раптор по автомобильным дорогам, из-за опасений атак ВСУ.
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