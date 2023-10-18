Полицейские показали момент попадания российской ракеты в жилой дом
Полицейские показали момент ночного российского удара по Запорожью.
Видео с камер наблюдения правоохранители разместили на своем сайте.
На кадрах видно попадание вражеской ракеты в жилой дом.
Напомним, ночью 18 октября, всего за 15 минут — с 01:33 до 01:48, российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья.
Один из ударов пришелся по многоэтажному дому в центральной части города. Частично разрушены восемь квартир в двух подъездах.
По состоянию на 14:30 известно о двух погибших и пяти раненых, которых доставили в местную больницу.
Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще три человека.
Жителей дома, попавшего под удар, эвакуировали в безопасное место и оказали психологическую помощь.
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