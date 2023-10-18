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В Киеве воспитательницу детского сада подозревают в избиении ребенка

Дитсадок
Фото: Unsplash

В Киеве правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений ребенку. Подозревают воспитательницу детсада.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Указано, что в Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери. Родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки.

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Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на судебно-медицинскую экспертизу. К делу также привлечены сотрудники ювенальной полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 125 УКУ — умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация, следствие продолжается.

Ранее стало известно, что правоохранители Днепра проводят проверку в отношении распространенного в соцсетях видео, на котором девушки издеваются над ровесницей.

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В Киеве воспитательницу детского сада подозревают в избиении ребенка

дитсадок, Київ, Избиение, Полиция
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