Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты
Анастасия Кожушко, редактор ленты

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Метро Києва
Фото: Depositphotos

В Киеве возобновлена работа всех станций метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00.

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час. Подземка будет открыта с 06:00 до 23:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Сейчас смотрят

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Станция Гидропарк находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.

Работает ли метро во время воздушной тревоги

46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:

  • при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком возле входной двери.

Все эти станции обеспечены:

  • питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);
  • санитарными узлами;
  • вентиляционными системами;
  • дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;
  • мобильной интернет-связью 4G.

Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.

Читайте также
До какого часа в Украине продают алкоголь – список областей
алкоголь

Источник: КП Киевский метрополитен

Источник: КГГА
Киевский метрополитен, КГГА, Метро
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Осенние каникулы в школах Киева: в КГГА сделали заявление по датам
школа діти за партами
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
На Оболоні у Києві кран порвав контактну мережу
В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Зміни з 1 жовтня 2023
Интервалы между движением поездов сократятся: как будет работать столичный метрополитен в октябре
метро Київ

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь