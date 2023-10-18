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Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты

Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты

В оружии, которым РФ атакует Украину, продолжают находить иностранные компоненты.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав соответствующие фото.

Указано, что эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БпЛА Shahed и Картограф.

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— Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы исключить в дальнейшем их поставки РФ, — добавил глава ОП.

Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты

Ранее в украинской разведке сообщали, что больше всего иностранных компонентов в российских ракетах Кинжал и Искандер.

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Фото: Андрей Ермак

Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России
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