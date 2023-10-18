Ермак заявил, что в ракетах и дронах РФ продолжают находить иностранные компоненты
В оружии, которым РФ атакует Украину, продолжают находить иностранные компоненты.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав соответствующие фото.
Указано, что эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БпЛА Shahed и Картограф.
— Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы исключить в дальнейшем их поставки РФ, — добавил глава ОП.
Ранее в украинской разведке сообщали, что больше всего иностранных компонентов в российских ракетах Кинжал и Искандер.
Фото: Андрей Ермак
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