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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Залужный показал первый пуск ракет ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

В сети появилось видео первого запуска ракет ATACMS по российским позициям.

Соответствующее видео в своих соцсетях обнародовал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

— ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе — к победе, — написал украинский главком.

На видео можно увидеть три пуска ракет из мобильных пусковых систем HIMARS.

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Напомним, в ночь на 17 октября украинские войска нанесли удары по вертолетам и другой технике российских оккупантов на аэродромах вблизи Бердянска в Запорожской области и Луганска.

Уже днем 17 октября американская газета The Wall Street Journal написала, что США тайно предоставили Украине “небольшое количество” ракет ATACMS. Более того, удары по аэродромам Луганска и Бердянска являются результатом работы этих ракет, утверждала газета.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.

Со стороны Белого дома также поступило подтверждение, впрочем в США заявили, что Украина получила ракеты с радиусом действия до 165 км.

В свою очередь агентство AP утверждало, что в Украину из Соединенных Штатов поступило менее 12 ракет.

Факты ICTV пообщались с экспертами, чтобы выяснить, как повлияют американские тактические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS на российско-украинскую войну.

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