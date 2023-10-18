Залужный показал первый пуск ракет ATACMS
В сети появилось видео первого запуска ракет ATACMS по российским позициям.
Соответствующее видео в своих соцсетях обнародовал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
— ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе — к победе, — написал украинский главком.
На видео можно увидеть три пуска ракет из мобильных пусковых систем HIMARS.
Напомним, в ночь на 17 октября украинские войска нанесли удары по вертолетам и другой технике российских оккупантов на аэродромах вблизи Бердянска в Запорожской области и Луганска.
Уже днем 17 октября американская газета The Wall Street Journal написала, что США тайно предоставили Украине “небольшое количество” ракет ATACMS. Более того, удары по аэродромам Луганска и Бердянска являются результатом работы этих ракет, утверждала газета.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.
Со стороны Белого дома также поступило подтверждение, впрочем в США заявили, что Украина получила ракеты с радиусом действия до 165 км.
В свою очередь агентство AP утверждало, что в Украину из Соединенных Штатов поступило менее 12 ракет.
Факты ICTV пообщались с экспертами, чтобы выяснить, как повлияют американские тактические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS на российско-украинскую войну.
Загрузка
Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов