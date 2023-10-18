Зеленский пообщался с Макроном – говорили не только об усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил дальнейшие шаги для укрепления нашей противовоздушной обороны с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства проинформировал в социальных сетях в среду, 18 октября.

— Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции. Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины, — отметил Зеленский.

Кроме того, во время звонка лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира.

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Относительно ситуации на Ближнем Востоке президенты отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема.

В конце сентября министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен расширить сотрудничество с Киевом в области обороны. Страна не только будет предоставлять старое оружие и системы противовоздушной обороны, но и совместно разрабатывать и производить его вместе с Украиной.

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