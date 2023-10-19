Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Украина
Нуждается в проверке
Бедрак Виктория, редактор ленты

Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден подаст в Конгресс запрос на помощь Украине в размере $60 млрд.

Об этом сообщает NBC News.

Указано, что законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, представит Конгрессу на этой неделе.

Сейчас смотрят

По словам одного из законодателей и двух источников, знакомых с запросом, хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение Украине $60 млрд. Другая часть запроса будет включать примерно $40 млрд для оказания помощи Израилю и Тайваню, а также охраны границы США и Мексики.

— Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, заканчивающийся в сентябре следующего года, составит около $100 млрд, сообщили четыре источника, непосредственно вовлеченные в этот процесс, — говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ сообщали, что Байден готовит запрос в Конгресс на $100 млрд для Украины и Израиля.

Читайте также
Производит компоненты дронов для атак РФ на Украину: США ввели санкции против иранской компании
Дрони Шахед

Война в Украине, Джо Байден, макрофінансова допомога, США, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Харьковщине мужчина убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
Армия РФ с левого берега бьет по центральным районам Херсона
вибух дим
Ночью РФ ударила ракетой по складу в Николаеве
пожежник пожежа
Госдеп США: Визит Путина в Китай — неудачное проявление поддержки РФ
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
РФ атаковала Украину Искандерами, авиабомбами и Шахедами: сбили 3 дрона и ракету
Іскандер-М

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь