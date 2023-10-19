Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
Президент США Джо Байден подаст в Конгресс запрос на помощь Украине в размере $60 млрд.
Об этом сообщает NBC News.
Указано, что законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, представит Конгрессу на этой неделе.
По словам одного из законодателей и двух источников, знакомых с запросом, хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение Украине $60 млрд. Другая часть запроса будет включать примерно $40 млрд для оказания помощи Израилю и Тайваню, а также охраны границы США и Мексики.
— Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, заканчивающийся в сентябре следующего года, составит около $100 млрд, сообщили четыре источника, непосредственно вовлеченные в этот процесс, — говорится в сообщении.
Ранее западные СМИ сообщали, что Байден готовит запрос в Конгресс на $100 млрд для Украины и Израиля.
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