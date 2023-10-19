Почему РФ увеличила использование Искандеров против Украины – версия Игната

Во время воздушной атаки по Украине вечером накануне и ночью 19 октября РФ использовала, кроме дронов, управляемых авиационных и зенитных ракет, целых пять баллистических Искандер-М, что может быть ответом противника на удары ВСУ по его аэродромам в Луганске и Бердянске.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это, собственно, сегодняшняя ночь особая. Возможно, это реакция на поражение объектов оккупантов в Луганской и Запорожской областях (аэродромов в Луганске и Бердянске, — Ред.). Надо “накормить”, так сказать, своих рабов информацией о том, что они все уничтожили. С этой целью тоже. В конце концов, это типичная реакция россиян, — считает он.

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А относительно количества сбитых целей, Игнат отметил, что у нас мало средств против баллистики.

— Кроме Patriot, который борется и с Кинжалами, и с Искандерами-М. В частности это было четко продемонстрировано в Киевской области. Надо больше этих систем, которые могут защитить нас именно от баллистической угрозы, — добавил он.

Ночью 19 октября РФ выпустила по Украине пять Искандер-М, зенитную управляемую ракету С-300, управляемую авиаракету Х-59, крылатую ракету неустановленного типа и девять ударных дронов Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожено четыре воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три БпЛА.

Фото: Медіа Центр Україна

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