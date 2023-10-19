Карта боевых действий на 19 октября 2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 19.10.2023

Авиационным ударам подверглись: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Каменка, Клещиевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отбили три атаки врага. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 17 атак врага в районе Марьинки и еще четыре — в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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