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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Кулеба рассказал, будут ли западные партнеры и в дальнейшем помогать ВСУ

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Международные партнеры Украины восхищаются тем, что украинские бойцы делают на фронте и как быстро осваивают западное современное оружие.

Они понимают последствия для мировой безопасности в случае прекращения поставок оружия ВСУ.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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– На всех встречах генералы говорят, что будут продолжать помогать Украине столько, сколько это будет нужно, и что бы ни происходило в мире. Потому что понятны ставки в войне, которую РФ развязала против Украины для мировой безопасности. Во-вторых, они говорят, что восхищаются нашими солдатами, что они делают в тех сверхсложных условиях и воюя против такого врага, – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден подаст в Конгресс запрос на помощь Украине объемом $60 млрд.

По словам одного из законодателей и двух источников, знакомых с запросом, хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение Украине $60 млрд.

Другая часть запроса будет включать примерно $40 млрд для оказания помощи Израилю и Тайваню, а также охраны границы США и Мексики.

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Кулеба рассказал, будут ли западные партнеры и в дальнейшем помогать ВСУ

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Зброя для України, ВСУ
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