Кулеба рассказал, будут ли западные партнеры и в дальнейшем помогать ВСУ
Международные партнеры Украины восхищаются тем, что украинские бойцы делают на фронте и как быстро осваивают западное современное оружие.
Они понимают последствия для мировой безопасности в случае прекращения поставок оружия ВСУ.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
– На всех встречах генералы говорят, что будут продолжать помогать Украине столько, сколько это будет нужно, и что бы ни происходило в мире. Потому что понятны ставки в войне, которую РФ развязала против Украины для мировой безопасности. Во-вторых, они говорят, что восхищаются нашими солдатами, что они делают в тех сверхсложных условиях и воюя против такого врага, – сказал он.
Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден подаст в Конгресс запрос на помощь Украине объемом $60 млрд.
По словам одного из законодателей и двух источников, знакомых с запросом, хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение Украине $60 млрд.
Другая часть запроса будет включать примерно $40 млрд для оказания помощи Израилю и Тайваню, а также охраны границы США и Мексики.
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