Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Еще три удара получили зенитно-ракетные комплексы противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также нашими защитниками уничтожен российский дозвуковой штурмовой самолет Су-25 и пять разведывательных дронов оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, тактический зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских систем противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова