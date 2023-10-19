Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Срочно
В Хмельницком во время воздушной тревоги работала ПВО
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ

град війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Еще три удара получили зенитно-ракетные комплексы противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также нашими защитниками уничтожен российский дозвуковой штурмовой самолет Су-25 и пять разведывательных дронов оперативно-тактического уровня.

Сейчас смотрят

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, тактический зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских систем противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, літаки РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Кривом Роге раздались звуки взрывов: наша ПВО сбила вражескую ракету
ППО, ракета, ракети
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
Карта боевых действий на 19 октября 2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Украинские морпехи могли высадиться на левом берегу Днепра и занять позиции россиян — ISW
армія, військові навчання
ВСУ имеют успех вблизи Бахмута и Работино — ISW
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Минус штурмовой самолет, ЗРК ТОР и станция Зоопарк: Генштаб сообщил новые потери РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь