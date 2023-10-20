Украина начала переговоры с Францией по соглашению о гарантиях безопасности — Офис президента

Офис президента Украины начал первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что проведение переговоров было поручено президентом Владимиром Зеленским и руководителем ОПУ Андреем Ермаком. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква. Кроме Жовквы в группу вошли заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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— Трудно переоценить важность двусторонних переговоров по безопасности с Францией как страной — основательницей Европейского Союза и НАТО. Мы постоянно чувствуем поддержку Франции как в приближении победы Украины, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, — заявил Игорь Жовква.

В Офисе президента добавили, что начало двусторонних переговоров с Францией углубляет ее неизменную поддержку Украины в военной сфере, сфере безопасности и экономической сфере.

— Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в развитии военно-промышленного комплекса и в экономическом восстановлении Украины. Важным элементом сдерживания агрессии должны стать также мощные санкции и неотвратимость конфискации активов страны-агрессора, — сообщили в пресс-центре.

Что касается непосредственных переговоров, то в ОПУ сообщили, что стороны согласовали план дальнейших двусторонних контактов и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время.

Таким образом, Франция стала пятым государством из Группы семи (G7) после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

Источник : Офис президента

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