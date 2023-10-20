В Украине осуществлена проверка 100% ВВК: Лубинец рассказал о выявленных проблемах

В Украине сотрудники Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществили мониторинг 100% военно-врачебных комиссий (ВВК). Он начался еще с 2022 года и продолжился в 2023 году.

Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. По его словам, в институт регулярно обращались заявители, которые отметили более десятка возмутительных нарушенных прав, связанных с работой ВВК. С начала 2023 года уже поступило 1 093 обращения.

— Работники Офиса осуществили 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов, что составляет 100%. Осуществлен мониторинг работы 445 ВВК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных, в гражданских лечебных учреждениях, — отметил Лубинец.

Работу по мониторингу деятельности организовали в двух направлениях: ВВК территориальных центров комплектования, госпитальных гарнизонных и гражданских лечебных учреждений. Удалось охватить проверками все области, даже прифронтовые.

Сейчас смотрят

Лубинец рассказал, что в августе зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом. Затем обнаружили недостаточный организационный уровень, значительные нарушения прав при прохождении ВВК, которые влияют на морально-психологическое состояние воинов и военнообязанных.

Среди них — отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни, формальность в прохождении ВВК (если нет жалоб, тогда годен), коррупция, несоблюдение электронной очереди, невыполнение требования о необходимости привлечения медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и прочее.

По словам Лубинца, Офис омбудсмена станет инициатором создания рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств для дальнейшей разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ВВК.

Источник : Офис омбудсмена Украины

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.