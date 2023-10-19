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Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября

Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

В Кривом Роге раздались звуки взрывов

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов, сообщают местные паблики. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Взрывы в Николаевской области

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что около 1-го часа ночи 19 октября во время воздушной тревоги прозвучали два взрыва.

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Как выглядит аэродром Бердянска

Появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после ракетных ударов ВСУ. Соответствующие фото обнародовали Схемы.

На снимках Planet Labs за 18 октября заметны места поражения. В частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ.

США ввели санкции против иранской компании

США ввели санкции против иранской компании, которая производила компоненты дронов, применявшихся Россией в войне против Украины. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Кроме этой компании, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило санкции еще против семи компаний, 11 физических лиц и одного судна, которые находятся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле и обеспечивают компонентами иранские программы по производству баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Кривой Рог
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Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
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