Взрывы в городах Украины и больше ATACMS для ВСУ: главные новости 19 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 19 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Взрывы в городах Украины

Кадровая ротация в Минобороны: вместо Маляр — Павлюк

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Главком ВСУ на передовой

Увеличение расходов на оборону Украины

Больше ATACMS для Украины

Спикериада в США

Лукашенко уволил белорусского посла в Украине

В Израиле возросло количество погибших украинцев

Взрывы в городах Украины

В течение 19 октября взрывы слышали жители Юга и Востока Украины. Так, звуки были слышны в районах Днепра, Кривого Рога, а также на Николаевщине и Херсонщине.

Все взрывы прозвучали после объявления сигнала воздушной тревоги на Юге Украины.

Воздушные силы ВСУ перед взрывами предупреждали, что существовала ракетная угроза с южного направления.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах. По его словам, это была эффективная работа сил противовоздушной обороны за городом.

В Днепре же жители слышали взрывы после предупреждения ВСУ о ракетной опасности. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что громко было в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Все детали выясняют власти и правоохранители.

Кадровая ротация в Минобороны: вместо Маляр — Павлюк

Украинский писатель Илларион Павлюк завершил службу в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны и теперь перейдет на должность начальника управления прессы и информации, которая ранее была в подчинении Анны Маляр.

— Невероятно горд правом носить сову на шевроне, которое имел эти полтора года. Могу искренне сказать, что служить в ГУР мне повезло. Не выпало, не случилось, а именно повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми побратимами. Ценю это, — говорится в публикации Павлюка на Facebook.

Илларион Павлюк говорит, что принимает новую должность начальника управления прессы и информации Минобороны: “Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе — к победе!”.

Главком ВСУ на передовой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный посетил Авдеевское и Купянское направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и окружить Авдеевку.

На Купянском направлении россияне продолжают наступление, украинские военные держат оборону в сверхсложных условиях, сообщил Залужный.

Что касается Авдеевского направления, то здесь главком встретился с командующими и командирами бригад, выполняющими боевые задачи. Была определена последовательность дальнейших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки.

Увеличение расходов на оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о значительном увеличении расходов госбюджета на 2023 год — на 322,6 млрд грн. Большинство средств пойдет на оборону.

На сайте Верховной Рады отмечается, что документ № 10038 возвращен с подписью от главы государства.

Закон приняли для дальнейшего осуществления мероприятий, “направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины и решения других первоочередных вопросов”.

Документ предусматривает дополнительные расходы для сектора безопасности и обороны и социальной поддержки населения.

Больше ATACMS для Украины

Соединенные Штаты Америки и дальше будут поставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.

Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Он утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS, что США в дальнейшем будут предоставлять их “на постоянной основе и в большем количестве”.

Кулеба уточнил, что это результат договоренностей между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, которые были достигнуты в конце сентября в Вашингтоне.

— Если почитать между строк выступление президента (Зеленского, — Ред.) после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение… Поэтому спасибо США за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи, — подчеркнул Кулеба.

Отреагировал министр и на замечание, что предоставленные ракеты ATACMS “довольно старые”.

По его словам, здесь речь не идет о годе изготовления. Для Украины главное, “чтобы стреляло и убивало врага”.

Спикериада в США

Республиканец Джим Джордан решил снять свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Соединенных Штатов и взамен поддержать временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимных собеседников. По данным издания, после двух неудачных для Джордана туров голосования во вторник 17 и в среду 18 октября республиканцы дали ему понять, что тот не имеет достаточной поддержки для избрания на должность спикера.

Параллельно с этим американский телеканал CNN, опираясь на собственные источники, пишет, что Джордан не отказался от идеи побороться за пост спикера нижней палаты Конгресса, но не будет инициировать голосование в четверг, 19 октября, чтобы попытаться собрать дополнительные голоса.

Оба издания указывают, что Джордан, вероятно, склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. Это позволит Палате представителей проголосовать за федеральный бюджет, включая помощь Украине.

Лукашенко уволил белорусского посла в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Игоря Сокола с должности белорусского посла в Украине.

Кроме того, был уволен и Вячеслав Качанов с должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии.

По данным белорусского издания Зеркало, Игорь Сокол возглавлял дипмиссию Беларуси в Украине с июня 2016 года. Он и другие белорусские дипломаты покинули Украину в марте прошлого года, после того как Россия пошла на Украину полномасштабной войной.

В Израиле возросло количество погибших украинцев

Количество погибших украинцев в результате нападения радикальной исламистской группировки ХАМАС на Израиль возросло до 18.

— После получения официальной информации от израильской стороны Посольство Украины подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле. Сейчас один гражданин Украины считается пропавшим без вести. На территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины, — говорится в сообщении посольства.

Также посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук уточнил, что данные о 23 жертвах среди украинцев не являются подтвержденными.

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