Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом

На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ГБР

Командир одной из воинских частей в Черновицкой области отправлял подчиненных ремонтировать его дом. Он уже получил подозрение.

О подробностях сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, начальник одной из воинских частей на Буковине поручил сержанту и солдату произвести капитальный ремонт в его доме.

Сейчас смотрят
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру

Большинство военнослужащих этого батальона выполняют боевые задания на Востоке Украины. Однако фигуранты дела договорились “о взаимовыгодном соглашении”. Двое подчиненных командира не поехали на фронт, а остались ремонтировать его дом.

При этом военные получали боевые доплаты – по 100 тыс. грн в месяц.

Командир оформлял документы так, что они якобы присутствовали на передовых позициях. Он также обеспечил для этих подчиненных полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боях в течение более 9 месяцев.

Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли документацию. Кроме того, они задержали двух военных-“ремонтников”.

Что грозит фигурантам дела

Командир воинской части получил подозрение в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

А сержант и солдат подозреваются в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Это не первый подобный случай. Ранее в Закарпатской области был задержан военный комиссар, подозреваемый в использовании солдат для строительства собственного дома. Впоследствии суд отправил его под стражу с правом залога в 805 тыс. грн.

Читайте также
Фиктивная военная служба футболистов Прикарпатья: военкома отправили под стражу
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом

Источник: ГБР
Будинок, Война в Украине, військовослужбовці, ГБР, Ремонт, Черновицкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Может ли командир отказать военному в отпуске и что делать в таком случае: объяснение адвоката
українські військові
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
Максим Гольдарб
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Нет ничего более циничного. Шольца разозлили слова Путина о войне на Ближнем Востоке
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь