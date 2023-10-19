Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Командир одной из воинских частей в Черновицкой области отправлял подчиненных ремонтировать его дом. Он уже получил подозрение.
О подробностях сообщили в Государственном бюро расследований.
По данным следствия, начальник одной из воинских частей на Буковине поручил сержанту и солдату произвести капитальный ремонт в его доме.
Большинство военнослужащих этого батальона выполняют боевые задания на Востоке Украины. Однако фигуранты дела договорились “о взаимовыгодном соглашении”. Двое подчиненных командира не поехали на фронт, а остались ремонтировать его дом.
При этом военные получали боевые доплаты – по 100 тыс. грн в месяц.
Командир оформлял документы так, что они якобы присутствовали на передовых позициях. Он также обеспечил для этих подчиненных полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боях в течение более 9 месяцев.
Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли документацию. Кроме того, они задержали двух военных-“ремонтников”.
Что грозит фигурантам дела
Командир воинской части получил подозрение в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
А сержант и солдат подозреваются в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Это не первый подобный случай. Ранее в Закарпатской области был задержан военный комиссар, подозреваемый в использовании солдат для строительства собственного дома. Впоследствии суд отправил его под стражу с правом залога в 805 тыс. грн.
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