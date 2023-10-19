Запущен процесс запрета УПЦ МП: в чем суть законопроекта №8371

В Верховной Раде проголосовали за запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Это касается в первую очередь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Народный депутат Евгения Кравчук в эфире национального информационного телемарафона Единые новости объяснила суть законопроекта №8371, который в первом чтении поддержали 267 парламентариев.

— Он вводит процедуру, которая включает в себя еще и судебное разбирательство. Это очень важно, потому что иначе бы другие варианты, мол, проснемся завтра и запретим. Должны быть критерии. Эти критерии определяются во время экспертизы, то есть должна быть доказана связь религиозной организации со страной-агрессором, что она именно управляется агрессором. И даже дается возможность исправиться, то есть разорвать эту связь. Это миф, что там буквально написано, какую церковь нужно запретить. На самом деле есть возможность у Московского патриархата отказаться от этой связи, тогда все будет хорошо. Если не отказывается, тогда можно подавать в суд на эту религиозную организацию, после чего прекращается ее деятельность, — отметила Кравчук.

В то же время народный депутат Украины Владимир Вятрович объяснил, что за драка произошла в Верховной Раде после того, как законопроект был принят в первом чтении.

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— Часть народных депутатов решили выразить свое возмущение уже принятым законом, уже действительно дошло даже до потасовки. Но это уже было постфактум, когда закон все же был принят и проголосован. Атмосфера была достаточно напряженной, потому что, к сожалению, в этом парламенте есть люди, которые очень плотно связаны с Русской православной церковью.

Они пытались оказывать давление на других депутатов, консолидировать свои усилия, потому что представляют разные политические среды. Как видим, они результата не достигли, поэтому я могу поблагодарить каждого депутата, который все-таки нажал зеленую кнопку, — подчеркнул нардеп.

По его словам, в драку влезли депутаты, которые ранее были связаны с запрещенной в Украине пророссийской политической партией ОПЗЖ.

— На видео четко видно, что это депутаты, которые сейчас связаны с бывшей ОПЗЖ. Это те люди, политические связи с Россией которых давно обнаружены. Очевидно, я очень надеюсь, что на следующих выборах собственно политической болью украинцев они будут лишены возможности представлять их в парламенте, — высказал мнение Вятрович.

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