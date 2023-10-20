Зеленский и генсек ООН обсудили помощь Украине и украинцам в течение зимы

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН, как Организация Объединенных Наций может помочь Украине пройти зимний период.

Об этом глава украинского государства заявил в обращении по итогам 19 октября.

Он начал с того, что имел подробный разговор с президентом США Джо Байденом о военной помощи для Украины, войне на Ближнем Востоке, ракетах ATACMS и поддержке Америкой украинской Формулы мира.

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Отдельно Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Вместе с генсеком украинский лидер обсудил то, как институты ООН могут помочь Украине и украинцам в течение зимы.

— Говорили и о продовольственной безопасности — о маршрутах экспорта продовольствия из Украины в Черном море, о необходимости защиты для украинских портов от российских террористических ударов. Пригласил господина Генерального секретаря на продовольственный саммит — саммит нашей гуманитарной инициативы Зерно из Украины, который состоится в ноябре. Я отметил и активное участие ООН в глобальных усилиях по Формуле мира и готовность прислать представителя ООН на следующую встречу в формате советников, — сообщил президент.

Владимир Зеленский также обсудил с Гутеррешем ситуацию в Израиле, Палестине и на Ближнем Востоке в целом.

— Весь мир должен быть консолидирован, чтобы в каждом регионе мира — всюду на земле — царил мир. И что бы ни происходило, все стороны должны заботиться о том, чтобы обычные гражданские люди получали необходимую помощь и могли спастись от боевых действий. Любые формы террора и разжигания войны недопустимы, — сказал президент Украины.

В конце обращения Владимир Зеленский рассказал о своей поездке по городам Киевской области, пострадавшим от российской оккупации. Он поблагодарил всех, кто работает над “восстановлением всего того, что было разрушено оккупантом”.

— Украина не осталась в одиночестве — нам помогают и правительства разных стран, и благотворители. Конечно, надо сделать очень много — очень многое отстроить, восстановить, чтобы в Украине не осталось ни одной руины. Но вся эта работа основана на одном — на искренности сердец людей, которые с нами, которые так же ценят жизнь, и свободу, и смелость, как мы в Украине, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что верит, что таких людей в мире большинство и надо и дальше делать все возможное и невозможное, чтобы мировое большинство было с Украиной.

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