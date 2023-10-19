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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ ликвидировали боевика Бабая, который воевал против Украины с 2014-го

бойовик Бабай

Один из главарей террористической “ДНР” – Александр Можаев по прозвищу Бабай, ликвидирован на Запорожском направлении в Украине.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, позывной Штирлиц.

По его словам, боевика уничтожили на Запорожском направлении.

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Заметим, что подтвержденной информации о гибели боевика “ДНР” пока нет.

Что известно о боевике “ДНР” Бабае

Александр Можаев родился в Краснодарском крае РФ в 1977 году. В 1995 году присоединился к так называемому казачьему войску. Проходил службу в армии России.

По данным СМИ, Бабая судили за хранение марихуаны. В России против боевика проводили расследование по обвинениям в изнасилованиях и убийствах.

В 2014 году Можаев присоединился к террористам “ДНР” и участвовал в захвате административных зданий в Краматорске и Славянске Донецкой области. Боевик еще тогда обещал “взять Киев за несколько дней”. Бабая очень части любили снимать российские пропагандисты для своих сюжетов. С его изображением печатали “патриотические” футболки, чашки. Этот боевик тогда стал одним из символов “русского мира”.

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Напомним, что 7 октября в оккупированной Новой Каховке взорвалась машина главы местного отделения путинской Единой России Владимира Малова. Впоследствии сообщили, что Малов умер.

Фото: Новости Донбаса

Боевик, Война в Украине, ДНР
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