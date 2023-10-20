Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги

Ночью 18 октября российские военные выпустили по Запорожью ракеты С-300, одна из которых попала в пятиэтажку. Среди погибших молодые супруги.

Об этом говорится на странице в Facebook, которая фиксирует военные преступления страны-оккупанта, их убила Россия.

Всего от удара ракетой погибло пять человек, среди которых супружеская пара 23-летнего Даниила Коваленко и 20-летней Дианы Гайдуковой. Поженились они в прошлом году осенью. Кстати, парень сделал предложение любимой в укрытии.

Сейчас смотрят

Даниил с Дианой жили в квартире родителей парня на четвертом этаже. В ту роковую ночь семья спала.

— Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту, — рассказала их родственница.

Отец Даниила получил ранения, но смог достать сына из-под обломков, мать парня тоже выжила и сейчас находится в больнице. А вот Диану нашли гораздо позже — она уже была мертва.

Девушка работала в кафе баристой и училась в Запорожской политехнике, а Даниил был музыкантом — играл на гитаре.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.