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Марта Бондаренко, редактор ленты

Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги

Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги

Ночью 18 октября российские военные выпустили по Запорожью ракеты С-300, одна из которых попала в пятиэтажку. Среди погибших молодые супруги.

Об этом говорится на странице в Facebook, которая фиксирует военные преступления страны-оккупанта, их убила Россия.

Всего от удара ракетой погибло пять человек, среди которых супружеская пара 23-летнего Даниила Коваленко и 20-летней Дианы Гайдуковой. Поженились они в прошлом году осенью. Кстати, парень сделал предложение любимой в укрытии.

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Даниил с Дианой жили в квартире родителей парня на четвертом этаже. В ту роковую ночь семья спала.

— Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту, — рассказала их родственница.

Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги
Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги

Отец Даниила получил ранения, но смог достать сына из-под обломков, мать парня тоже выжила и сейчас находится в больнице. А вот Диану нашли гораздо позже — она уже была мертва.

Девушка работала в кафе баристой и училась в Запорожской политехнике, а Даниил был музыкантом — играл на гитаре.

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Сделал предложение в укрытии: в Запорожье от ракетного удара погибли молодые супруги

Война в Украине, Запорожье, Ракетные удары России
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