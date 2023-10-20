Работаем, чтобы Patriot могли делать больше этой зимой: Зеленский о разговоре с Шольцом

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ усиление украинской противовоздушной обороны этой зимой.

Об этом украинский лидер сообщил в обращении по итогам 20 октября.

Он рассказал, что имел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом по усилению ПВО Украины и другим вопросам.

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— Вместе работаем, чтобы Patriot в руках украинских воинов могли делать больше уже этой зимой. Пригласил Германию принять участие во встрече советников по Формуле мира, которую готовим в конце октября. Обсудили с канцлером и ситуацию на Ближнем Востоке. Я благодарю Олафа, что наши договоренности четко выполняются, — сказал он.

Он сообщил, что сегодня прибыл вместе с командой в Херсонскую область и в Николаев, где есть “много задач”. Во время визита в Херсонскую область президент провел совещание с главкомом Валерием Залужным, руководителем Генштаба Сергеем Шапталой и другими командующими.

Обсуждались ситуации в Херсоне и области, в целом на Юге, а также в Донецкой области — прежде всего, в Авдеевке.

Что касается совещания в Николаеве, то присутствовали руководители области, города, военные и правоохранители, обсуждались вопросы защиты региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

— Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, которая дается городу, социальная поддержка людей, экономическая работа. Все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти, — сказал президент.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил Данию за действенную поддержку Николаева, которая является государством, ответственным за помощь этому южному городу.

Также глава украинского государства посетил в госпитале Николаева воинов, которые проходят лечение после боевых ранений.

— Поблагодарил их за силу и поблагодарил врачей — за преданность своему делу, — сказал он.

Отдельно президент отметил важный доклад областного руководителя СБУ по защите Николаева и области от диверсионной активности России и коллаборационистов.

Также внимание уделили защите неба от российских бомб и ракет.

— Работаем, чтобы усилить ПВО. Я благодарю всех в мире, кто помогает, — сказал президент.

Отдельно украинский лидер назвал очень весомой и исторической речь, которую в ночь на 20 октября сделал президент США Джо Байден.

— Вчера мы с ним говорили — хороший разговор. Теперь есть его обращение — сильное, своевременное, такое, что действительно придает уверенности. Спасибо за неизменность поддержки Украины. Демократический мир понимает, насколько важна устойчивость Украины для свободы всех свободных народов. И не только в Европе. Можем преодолеть все угрозы, — сказал он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил за речь и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

— Благодарен госпоже президенту за четкий призыв ускорить путь Украины к победе. И ко всем в Европе, в свободном мире — быть едиными максимально столько, сколько нужно для победы над террористами, которые стремятся уничтожить наши государства, нашу жизнь. Европа должна победить, а не те, кто пытается превратить нашу жизнь в руины, — сказал он.

Глава государства в конце обращения заявил, что сегодня — 20 лет разведке Пограничной службы Украины.

— Героические воины. Имел честь сегодня поздравить их, отметить государственными наградами. Провел отдельное совещание с пограничниками относительно тех задач, которые они выполняют, выполняют эффективно. И я горд тем, что Пограничная служба Украины, ее подразделения становятся только сильнее. Слава всем вам, воины! — сказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил Херсон и Николаев за то, как прошел сегодняшний день.

Источник : Офис президента

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