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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ хочет заморозить войну, которую не может выиграть, Запад должен удвоить усилия – глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Кремль не может выиграть полномасштабную войну против Украины, поэтому будет пытаться ее заморозить, чтобы в удобный момент ударить снова. Это обычная тактика РФ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

О помощи Украине

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Она отметила, что Европа и США должны быть объединены в помощи нашему государству, чтобы предотвратить планы агрессора и защитить демократию.

– Мы никогда не сравнимся с жертвенностью и храбростью украинского народа. Но мы можем твердо стоять на их стороне… Мы должны поддержать Украину, чтобы сделать эту войну нежизнеспособной для России. Вместе мы сможем это сделать, и мы должны. Потому что мы знаем, как Россия ведет войны, которые не может выиграть на земле. Она пытается их заморозить. Так же, как это было с Украиной в 2014 году. А потом ждет подходящего момента, чтобы начать новое наступление, – объяснила фон дер Ляйен.

Она добавила, что российский диктатор Владимир Путин сейчас “играет в ту же игру ожидания”. Он надеется, что Запад переключит свое внимание и ресурсы еще куда-то.

Именно поэтому, по словам главы Еврокомиссии, сейчас не может быть места “для колебаний или полумер”. Ведь украинцы сражаются за западные ценности и стратегическую безопасность.

– Сейчас пришло время удвоить усилия, в финансировании или в поставках оборудования, чтобы убедиться, что цена войны для РФ продолжает расти, и сдержать тех, кто сейчас наблюдает за нами, чтобы проверить, может ли наша выносливость сравниться с их. Именно поэтому наши санкции должны оставаться в силе, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина победит в войне, однако “крайне необходимо ускорить путь к победе”.

Глава Еврокомиссии напомнила, что украинцам для этого нужна военная техника. И союзники “должны ее предоставить, чтобы спасти жизни, положить конец этому конфликту, помочь восстановить Украину, воины которой будут гордыми защитниками внутри НАТО”.

По словам фон дер Ляйен, теперь только от Запада зависит, как скоро все это произойдет.

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О трех ошибках Кремля

Во время выступления глава Еврокомиссии озвучила три самых больших стратегических ошибки Кремля.

Во-первых, Путин был убежден, что захватит Киев в считанные дни, но “мужество Украины показало ему противоположное”.

Во-вторых, диктатор рассчитывал, что Европа будет нерешительной и станет сомневаться в помощи Украине. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже ввел 11 пакетов санкций против РФ.

Кроме того, ЕС предоставил Украине помощь почти на $90 млрд, из которых $27 млрд – это военная помощь. Европа координировала эту поддержку с Соединенными Штатами и другими ключевыми партнерами G7.

В-третьих, в Кремле были уверены, что смогут шантажировать Европу энергоресурсами. Однако ЕС смог диверсифицировать поставки газа.

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О мире и гарантиях безопасности для Украины

Глава Еврокомиссии отметила, что любое разрешение войны должно быть длительным, принести Украине справедливый и устойчивый мир.

А для этого нашему государству нужны долгосрочные гарантии безопасности по концепции “сдерживание путем отрицания”. Ключевая идея заключается в предоставлении Киеву военной техники для сдерживания любых военных атак РФ в будущем.

– Если мы хотим, чтобы Украина победила, если мы хотим, чтобы она поднялась из пепла этой войны, мы должны инвестировать в будущее Украины. Начиная с сегодняшнего дня. И Европа уже лидирует, инвестируя в Украину более $50 млрд, которые будут израсходованы в течение следующих четырех лет. Европа намерена активизировать свою помощь Украине. Мы признаем, что поддержка США должна быть важной частью глобальных усилий, — заявила фон дер Ляйен.

Она рассказала, что для долгосрочной безопасности Украины союзники должны нарастить промышленную базу и увеличить расходы на оборону.

Глава Еврокомиссии призвала “других международных инвесторов, государственных и частных” приобщаться к этим усилиям.

Следует отметить, что 20 октября в Соединенных Штатах пройдет саммит США-ЕС. Евросоюз будут представлять президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. От США в мероприятии примет участие президент Джо Байден.

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Источник: Еврокомиссия
Європейський Союз, Война в Украине, Російська агресія, США, Урсула фон дер Ляєн
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