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Анна Голишевская, редактор ленты

Сколько шахедов в одной группе выпускает РФ по Украине: отвечает эксперт

Shahed

Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. К примеру, 18 октября российский беспилотник Shahed попал в объект инфраструктуры в городе Сумы. Сколько шахедов в одной группе выпускает РФ по Украине – читайте в материале.

Сколько шахедов в одной группе выпускает РФ, и что значит, когда выпускают по одному снаряду

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что если беспилотники вылетают по одному, то, скорее всего, это попытки обнаружить, где именно находится наша оборона.

Обычно русские военные запускают 5-7 шахедов.

Также, если русская армия выпускает по 1-2 шахеда за один раз, это работает как определенный способ устрашения, чтоб держать нас в напряжении.

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Сколько шахедов в одной группе выпустила армия РФ больше одного раза

По словам эксперта, были случаи, когда российская армия выпускала 10 (и больше) шахедов за один раз. Но таких случаев было мало (можно сосчитать по пальцам одной руки).

Такое сбивание дронов наблюдалось, например, в мае во Львове.

Тогда воздушное командование Запада сбили 10 дронов. Это все иранские беспилотники, залетевшие на местность области.

Фото: Армия.Inform

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Shahed, Зброя
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