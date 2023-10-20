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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30

Теплий осінній день

В Украине кардинально изменился прогноз погоды на выходные 21-22 октября.

Если еще несколько дней назад данные прогностических центров указывали на мокрый снег на севере и западе Украины, теперь ожидается теплая погода с летними температурами.

Погода в субботу, 21 октября

– Снега пока не будет. Выходные в Украине будут теплыми, а кое-где даже встретятся с летом, – отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

21 октября в большинстве областей прогнозируется +16-23°, на Закарпатье, в Черновицкой области, в Винницкой области, в южной части страны – +21-27°, в Одесской области – +25-30°.

Сейчас смотрят

Только в северных районах Черниговской и Сумской областей будет прохладнее – +8-13 °.

Дождей в субботу не будет.

Погода в воскресенье, 22 октября

22 октября будет преобладать сухая погода. Лишь в западных областях пройдут дожди.

Температура воздуха в Украине в воскресенье будет +18-23°.

На Юге возможно повышение до +28°, на северо-востоке столбики термометров могут показать +12-16°.

В Киеве в выходные ожидаются +16-20°. Дождя не предполагается, разве только туман.

Почему изменился прогноз погоды и когда ожидать понижения температуры

Напомним, что еще 17 октября все данные указывали, что в субботу, 21 октября, в Украине возможен мокрый снег.

Но уже на следующий день стало ясно, что в выходные не только не будет осадков, но даже повысится температура.

Народный синоптик Наталья Диденко признается: давно не помнит таких “прыжков” в уточнениях прогноза погоды.

Объяснить это можно только тем, что Украина находится на линии распределения холодного и теплого воздуха.

– И эта черта слишком тонкая, чтобы идеально да еще заранее спрогнозировать ее колебания, – отмечает Наталья Диденко.

В ближайшее время похолодание не будет.

Более ощутимое снижение температуры воздуха возможно разве в начале ноября.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, прогноз, Прогноз погоды
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