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Юлия Соколова, редактор ленты

Третья мировая война началась в 2008 году, а сейчас перешла в горячую фазу – Данилов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Третья мировая война фактически началась в 2008 году, когда российские войска ворвались в Грузию. Продолжением стало вторжение РФ в Украину, а военные действия в Израиле стали следствием агрессии.

Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли говорить, что с нападением боевиков ХАМАС на Израиль началась Третья мировая война.

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– Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая война, – Ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную стадию, горячую фазу, – подчеркнул Данилов.

По его мнению, этот переход произошел 24 февраля 2022 годв, в день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Нынешний военный конфликт в Израиле секретарь СНБО назвал следствием российской агрессии.

Данилов считает, что это не последняя война, которая может всколыхнуть мир в ближайшее время.

– Я более чем уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время мы с вами будем наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился, — считает секретарь СНБО.

Данилов добавил, что мировые лидеры, в том числе США, понимают этот процесс. Поэтому сейчас важно “поставить точку, чтобы война не расползлась по всему миру”.

Секретарь СНБО обратил внимание на последнее выступление президента США Джо Байдена. В обращении к американцам он подчеркнул, что борьба происходит между демократическими государствами и автократиями, желающими захватить территории других стран.

Байден уточнил, что помощь Украине также является вопросом нацбезопасности США.

Именно поэтому, по мнению Данилова, и Соединенные Штаты, и другие партнеры продолжат помогать нашему государству.

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Израиль, Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія, США
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