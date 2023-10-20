В Украине в 2023 году “исчезла” треть гумпомощи для воинских частей – Гостаможслужба
С начала 2023 года более трети гуманитарной помощи, которая предназначалась для воинских частей, “не доехало” к месту назначения.
Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.
Таможенники совместно с Министерством обороны создали механизм контроля за поступлением гуманитарных грузов в воинские части.
В течение девяти месяцев этого года проверено свыше 9 тыс. фактов перемещения гумпомощи по адресу 200 воинских частей. В трети случаев военные не получили грузы.
– Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее (гуманитарки, — Ред.) поступления в воинские части, — отметили в ведомстве.
Проверку проводили Департамент по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы и Департамент внутреннего аудита Минобороны.
Таможенники уже направили 387 сообщений о противоправных действиях для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.
Речь идет о статьях 190 (Мошенничество), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) и 201-2 (Незаконное использование для получения прибыли гуманитарной помощи) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил.
В ведомстве подчеркивают, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарки является нарушением законодательства.
Новые правила ввоза гумпомощи с 1 декабря
С начала декабря в Украине хотят ввести новые правила ввоза гуманитарной помощи.
Должна появиться специальная веб-платформа для учета гуманитарки. Организации, которые ввозят товары, должны будут зарегистрироваться, сформировать и подать декларацию.
А потом нужно будет предоставлять публичный отчет о распределении помощи: когда и где роздан груз, есть ли остатки.
Эта инициатива Кабинета министров вызвала критику среди волонтеров. Они настаивают, что из-за обновленных правил время получения гуманитарной помощи вырастет в несколько раз.
На сайте правительства появилась петиция с призывом отсрочить новый механизм на шесть месяцев. Она уже набрала необходимое количество голосов.
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