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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине в 2023 году “исчезла” треть гумпомощи для воинских частей – Гостаможслужба

Гуманітарна допомога
Фото: Getty Images

С начала 2023 года более трети гуманитарной помощи, которая предназначалась для воинских частей, “не доехало” к месту назначения.

Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники совместно с Министерством обороны создали механизм контроля за поступлением гуманитарных грузов в воинские части.

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В течение девяти месяцев этого года проверено свыше 9 тыс. фактов перемещения гумпомощи по адресу 200 воинских частей. В трети случаев военные не получили грузы.

– Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее (гуманитарки, — Ред.) поступления в воинские части, — отметили в ведомстве.

Проверку проводили Департамент по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы и Департамент внутреннего аудита Минобороны.

Таможенники уже направили 387 сообщений о противоправных действиях для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.

Речь идет о статьях 190 (Мошенничество), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) и 201-2 (Незаконное использование для получения прибыли гуманитарной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил.

В ведомстве подчеркивают, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарки является нарушением законодательства.

Новые правила ввоза гумпомощи с 1 декабря

С начала декабря в Украине хотят ввести новые правила ввоза гуманитарной помощи.

Должна появиться специальная веб-платформа для учета гуманитарки. Организации, которые ввозят товары, должны будут зарегистрироваться, сформировать и подать декларацию.

А потом нужно будет предоставлять публичный отчет о распределении помощи: когда и где роздан груз, есть ли остатки.

Эта инициатива Кабинета министров вызвала критику среди волонтеров. Они настаивают, что из-за обновленных правил время получения гуманитарной помощи вырастет в несколько раз.

На сайте правительства появилась петиция с призывом отсрочить новый механизм на шесть месяцев. Она уже набрала необходимое количество голосов.

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В Украине в 2023 году “исчезла” треть гумпомощи для воинских частей – Гостаможслужба

Источник: Государственная таможенная служба
Война в Украине, військовослужбовці, гуманітарка, Таможня
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