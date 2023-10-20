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Юлия Соколова, редактор ленты

Грозит до 8 лет: разоблачен администратор Viber-группы, который помогал избегать повесток

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Житель Ивано-Франковской области создал и администрировал группу в мессенджере Viber, где помогал уклонистам избегать мобилизации. Его разоблачила Служба безопасности Украины.

О деталях рассказали в местном Управлении СБУ.

Мужчина живет в Калушском районе. Viber-группа, которую он администрировал, насчитывала более 11 тыс. участников, большинство – из Долинской территориальной общины.

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В группе предупреждали об актуальных местах выдачи повесток, перемещении военного транспорта и военнослужащих ТЦК (территориального центра комплектования и соцподдержки).

Эти данные позволяли военнообязанным гражданам избегать повесток и постановки на учет во время мобилизации.

Сотрудники СБУ провели обыск у фигуранта дела. У него обнаружили мобильный телефон с сим-картой, к которой привязан профиль администратора Viber-группы.

Киберспециалисты уже прекратили функционирование этого сообщества в мессенджере.

Администратор группы получил подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Ему грозит заключение на срок от 5 до 8 лет.

Мужчина признал вину и решил пойти на сотрудничество со следствием. Он просит о заключении соглашения о признании виновности.

Летом в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу футболистов местного клуба и родственников руководства города. Их зачисляли в роты охраны ТЦК, что позволяло не ехать на фронт.

Впоследствии суд Львова отправил под стражу командира роты охраны ТЦК. Следователи установили, что он зачислил на военную службу семь человек, которые являются игроками и тренерами местной футбольной команды.

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Источник: СБУ
Ивано-Франковская область, Война в Украине, мобілізація, Призов, СБУ
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