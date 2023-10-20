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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Призывал превратить Сумы в “мертвую зону”: СБУ сообщила подозрение пропагандисту Михееву

підозра Міхєєву
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила подозрение российскому пропагандисту Сергею Михееву, который публично поддержал агрессию России и призвал к полному уничтожению приграничных городов в Украине.

Пресс-служба СБУ сообщила, что против этого лица собрана доказательная база.

Михеев позиционирует себя как политолог, распространяя регулярно антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров Кремля, среди которых Россия 24, Россия-1 и радиостанции Радио России/Маяк/Вести FM.

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Отмечается, что во время одного из таких выступлений в июне этого года Михее призвал командование оккупантов нанести серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумах. Он агитировал превратить украинский город в “мертвую зону”, в которой вообще “не должно остаться живых людей”.

Кроме тог он также “предлагал” продолжать регулярные воздушные удары по населенным пограничным пунктам до полного их уничтожения, оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

Инициированная СБУ языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности пропагандиста. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Пропаганда Росії, Российская пропаганда, СБУ
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