Запрос Байдена к Конгрессу и Зеленский на Юге Украины: главные новости 20 октября

В Украине Россия снова атакует населенные пункты, которые находятся под контролем Киева. Так, под обстрелы попали Херсон и Кривой Рог Днепропетровской области.

Параллельно с этим президент США Джо Байден предоставил Конгрессу запрос, который предусматривает помощь Украине на более чем $61 млрд, а Израилю — на $14 млрд.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 20 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Исчезновение гумпомощи в Украине

Взрывы на Днепропетровщине

Совет церквей против преследований тех, кто из-за веры не может воевать

Зеленский на Юге Украины

Ночной удар РФ по Херсону

Запрос Байдена к Конгрессу США

Доставка помощи из ФРГ

Исчезновение гумпомощи в Украине

С начала 2023 года более трети гуманитарной помощи, которая предназначалась для воинских частей, “не доехала” по месту назначения.

Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники совместно с Министерством обороны создали механизм контроля за поступлением гуманитарных грузов в воинские части.

В течение девяти месяцев этого года проверено более 9 тыс. фактов перемещения гумпомощи в адрес 200 воинских частей. В трети случаев военные не получили грузы.

— Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее (гуманитарки, — Ред.) поступления в воинские части, — отметили в ведомстве.

Таможенники уже направили 387 сообщений о противоправных действиях для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.

Взрывы на Днепропетровщине

Вечером 20 октября в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в южной части Украины.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Черкасской областях.

Позднее глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что был атакован Кривой Рог.

По его данным, во время последней воздушной тревоги в пригороде Кривого Рога, на даче, ракетой убили мужчину 1963 г.р., его жена 1967 г.р. уже в больнице, в состоянии средней тяжести.

Совет церквей против преследований тех, кто из-за веры не может воевать

В Украине представители церковных и религиозных организаций предлагают обеспечить альтернативную службу для некоторых верующих.

Поскольку религиозные убеждения некоторых украинцев не позволяют брать им в руки оружие, их предлагают привлекать к работе по усилению обороноспособности государства альтернативным способом.

Такое предложение высказали во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

— Вместо уголовного преследования таких верующих, будет целесообразным привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований, — говорится в сообщении пресс-службы ВСЦиРО по итогам этой встречи.

Во время встречи представители церквей и религиозных организаций Украины обсудили с главой правительства ряд вопросов, особенно актуальных в условиях военного положения.

Зеленский на Юге Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение пятницы посетил Херсонскую область и Николаев, где провел заседание Ставки верховного главнокомандующего с главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой Генштаба Сергеем Шапталой.

На Ставке обсуждались ситуации в Херсоне и области, в целом на Юге, а также в Донецкой области — прежде всего, в Авдеевке.

Отдельно президент провел заседание с руководителями Николаевской области, Николаева и местными военными и правоохранителями. Обсуждались, в частности, вопросы защиты региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

— Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, которая дается городу, социальная поддержка людей, экономическая работа. Все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти, — сказал президент.

Ночной удар РФ по Херсону

В ночь на 20 октября армия России обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы Корабельного района.

— Один дом загорелся, еще один подвергся разрушениям, — сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По словам Романа Мрочко, к счастью, раненых и погибших нет.

Сейчас информация об обстреле уточняется.

Запрос Байдена в Конгресс США

Президент США Джо Байден в пятницу подал запрос в Конгресс на пакет помощи объемом $106 млрд, предусматривающий поддержку Украины и Израиля.

В нем предусматривается выделение $61,3 млрд для финансирования Украины в течение года, около $14 млрд на помощь Израилю, а также выделение $14 млрд на решение приоритетных иммиграционных проблем и $10 млрд на гуманитарную помощь, а также увеличение финансирования для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.

Предложение о предоставлении внешней помощи, которое значительно превышает прогнозы многих демократов в Конгрессе США, сделанные несколько дней назад, является прямым вызовом изоляционистским настроениям в Республиканской партии и скептическому отношению к военной поддержке Израиля со стороны левых сил.

Как отмечает Washington Post, этот запрос может стать решающим для внешнеполитического наследия Байдена и изменить течение американской политики накануне президентских выборов 2024 года.

Подробнее о запросе Байдена и настроениях в Соединенных Штатах — читайте в материале на Фактах ICTV.

Доставка помощи из ФРГ

В пятницу, 20 октября, правительство Германии отчиталось о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские установки, беспилотники и снаряды.

Оружие было предоставлено Украине со складов немецкой армии и промышленности.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте правительства ФРГ.

Посмотреть, что именно было передано в новом пакете помощи Украине, можно на Фактах ICTV.

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