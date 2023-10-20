Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 1 380 российских оккупантов – Генштаб
Украинские защитники накануне ликвидировали 1 380 российских солдат.
Потери РФ на 20 октября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 292060 (+1 380) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 5047 (+55) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 9557 (+120) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 7012 (+29) ед,
- РСЗО / MLRS – 822 (+4) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 548 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 320 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5326 (+8),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1535 (+1),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9370 (+33) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 985 (+0).
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