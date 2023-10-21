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Юлия Захарченко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц техники и 1 051 оккупанта на Таврическом направлении

ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц техники и 1 051 оккупанта на Таврическом направлении
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении украинские военные повредили и уничтожили более 200 единиц вражеской техники за сутки. Оккупанты имеют потери, среди них два человека попали в плен.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, там продолжаются ожесточенные боевые действия.

В целом враг нанес ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, совершил 859 артобстрелов.

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По информации Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1,5 тыс. огневых задач. Общие потери РФ в живой силе составляют 1 051 человек. Два оккупанта попали в плен.

Всего уничтожено 143 единицы военной техники армии РФ. Среди них — 31 танк, 74 ББМ, шесть артиллерийских систем, три ракетные системы залпового огня, 18 беспилотников, 10 единиц автомобильной техники.

Украинским военным также удалось уничтожить склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы вооружения и военной техники российских оккупантов повреждены, в частности, 20 танков.

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Война в Украине, Военная техника, ВСУ, полон, українські військові
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